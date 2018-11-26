Южнокорейско-американская рабочая группа

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20 ноября в Вашингтоне состоялось первое заседание южнокорейско-американской рабочей группы по решению северокорейской ядерной проблемы. Со стороны РК на встрече присутствовали представители министерства иностранных дел, министерства по делам воссоединения и администрации президента, со стороны США - представители госдепартамента, министерства финансов и Белого дома. Как сообщили в южнокорейском МИД, на заседании стороны ещё раз подтвердили важность двустороннего альянса с точки зрения укрепления мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе. Участники встречи обсудили такие вопросы, как вечный мир и полная денуклеаризация полуострова, соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН, межкорейское сотрудничество. В ходе заседания обсуждался также вопрос о совместных исследованиях Юга и Севера, необходимых для соединения железных дорог, и возможность исключить данное сотрудничество из-под действия антисеверокорейских санкций.

Рабочая группа РК и США позволит эффективно сотрудничать по северокорейским вопросам. Вместе стороны смогут определить более чёткий план ядерного разоружения полуострова и обсудить конкретные вопросы по межкорейском обменам. Прежде обсуждения между РК и США проводились между представителями разных ведомств на различных уровнях, а также внутри каждой страны, однако этот длительный процесс не всегда оказывался эффективным и однозначным. Вполне возможно, что теперь стороны смогут достичь более чёткой согласованности по наиболее насущным вопросам, хотя некоторые эксперты считают, что рабочая группа может затормозить обмены между Югом и Севером.