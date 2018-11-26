Забастовка Корейской конфедерации профсоюзов

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21 ноября Корейская конфедерация профсоюзов начала всеобщую забастовку с требованиями об искоренении давних проблем, соблюдении прав профсоюзов, масштабном реформировании общества, прекращении обсуждений по увеличению периода действия гибкого графика работы. Решение о проведении забастовки было принято ещё 10 ноября в ходе Всеобщего съезда трудящихся. Наиболее остро стоящее требование Конфедерации профсоюзов касается внесения поправок в закон о гибком рабочем графике, хотя ещё 10 ноября этот вопрос даже не был включён в требования участников забастовки. Гибкий рабочий график предусматривает изменение системы пересчёта 52-часовой рабочей недели. Согласно действующему законодательству, продолжительность рабочего времени в течение недели не может превышать сорока часов, а в течение суток восьми часов. В случае превышения этих норм работодатель должен повысить оплату за переработку более чем на 50% от штатного оклада. Гибкий график увеличивает периоды расчёта рабочего времени с суток и недели до трёх или шести месяцев. К примеру, при системе 52-часовой недели 12 часов считаются переработкой и вознаграждаются повышенной оплатой. Но при гибком графике количество рабочих часов определяется исходя из объёма работы в общий трёхмесячныйпериод. То есть, если в незагруженные дни человек работал меньше, а в загруженные больше, то такое понятие как переработка просто исчезает, а рабочий не получает сверхурочные.

Работодатели жалуются на увеличение расходов из-за повышения МРОТ и введения 52-часовой недели, что приводит к сокращению рабочих мест. По этой причине они требуют увеличения данного периода с нынешних трёх до шести месяцев. Политики намерены решать данный вопрос путём диалога с участием заинтересованных лиц, однако представители трудящихся выражают серьёзные протесты, а Корейская конфедерация профсоюзов и вовсе отказывается участвовать в диалоге.

Вполне возможно, что всеобщая забастовка перерастёт из требований по конкретным проблемам во всеобщее недовольство. В связи с этим правящей партии предстоит разрешить дилемму. Рейтинг партии уже падает из-за снижения уровня поддержки среднего класса. Забастовки могут привести к потере поддержки и основного класса избирателей - класса трудящихся.