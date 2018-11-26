Композиции из южнокорейских телесериалов 2018 года





Рубрику «Минин плейлист» ноября мы украсили композициями из популярных южнокорейских телесериалов 2018 года.

Открыла нашу очередную рубрику композиция «Прошлые дни» из музыкальной дорожки сериала «Радио романс» телеканала KBS2, который транслировался с января по март текущего года. В романтической комедии «Радио романс» судьба сталкивает чем-то похожих между собой героев – сценаристку радиопрограмм Кы Рим, умеющую делать хорошо все, кроме как написания текстов, и топ-звезду и ведущего Су Хо, который не способен работать без сценария. Работая вместе, между героями вспыхивают настоящие чувства, их головокружительный роман развивается с неописуемой скоростью. Сериал получил похвальные отзывы зрителей в Корее, так как вызвал ностальгию к «тёплому ламповому звуку», точнее, тоску по аналогу. А на наших волнах прозвучала нежная композиция «Прошлые дни», исполненная певицей Мигё.

Затем мы предложили вниманию уважаемых радиослушателей песню «Коварная любовь» певицы Сон Сын Ён из музыкальной дорожки сериала «Великий принц» кабельного телеканала «ТВ Чосон». Транслировали фильм с марта по май текущего года. События сериала разворачиваются в Корее в эпоху правления династии Чосон, а его сюжет - вымышленная история двух отважных принцев-братьев, способных на всё ради трона и любви красавицы Ча Ён. Интересно, что для музыкального сопровождения были взяты современные композиции.

Далее на наших волнах прозвучала композиция «Роковая судьба» из музыкальной дорожки драмы «Единственный мой сторонник». В настоящее время её транслируют по телеканалу KBS2. В драме разворачивается история девушки, узнавшей тайну своего рождения. А встреча с родным отцом, который оказывается убийцей, переворачивает и без того запутанную жизнь героини. Композиция «Роковая судьба», записанная для этой драмы, привлекла большое внимание корейских меломанов, так как стала первой сольной работой певца Ли Сэ Чжуна, участника известного мужского дуэта «Юрисанчжа».

А в завершение очередной рубрики мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей композицию «В твоих глазах» в исполнении певца Ён Чжу и певицы Е Чжи. Песня вошла в музыкальную дорожку сериала «Ты тоже человек?» телеканала KBS2, трансляция которого завершилась в августе 2018 года.





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