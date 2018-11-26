РК находится на 5-м месте по инвестициям в НИОКР

В РК высокий уровень инвестиций в новые исследования и разработки. На это указывается в докладе министерства науки и информационно-коммуникационных технологий за 2017 год, представленном 27 ноября. Согласно документу, в прошлом году общие расходы РК на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) выросли на 13,5% в годовом исчислении, составив 78 трлн 789,2 млрд вон или 69,6 млрд долларов. Это пятый показатель после США, Китая, Японии и Германии. Между тем, доля соответствующих расходов по отношению к ВВП выросла на 0,32%, составив 4,55%. Таким образом, по этому показателю РК может впервые за три года занять первое место в мире, обойдя Израиль. Росту южнокорейского показателя значительно способствовало увеличение на 14,7% инвестиций в частном секторе, объём которых составил 53 млрд долларов. Рост показателя в госсекторе составил лишь 8,1%.





По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий в прошлом году из общих расходов РК на НИОКР на долю частного сектора приходится примерно 80%. Показатель госсектора – 12%, высших учебных заведений – 8%. Доминирующая доля частного сектора объясняется высокой возможностью коммерциализации результатов НИОКР. В настоящее время в эпоху четвёртой промышленной революции в мире обостряется конкуренция в разработках технологий. РК приступила к новому развитию национальной экономики в середине двадцатого века в руинах Корейской войны. В настоящее время она вошла в список наиболее развитых стран в области технологий. Но и сегодня перед РК стоит много новых задач, среди которых преодоление нарастающей конкуренции со стороны развивающихся стран, а также гонка за рынок с развитыми странами. Поэтому РК необходимо придать большее значение новым исследованиям и разработкам.



