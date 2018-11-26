В Аргентине состоится саммит РК и США

На полях саммита Большой двадцатки, который состоится в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря, состоится встреча лидеров РК и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа. Об этом во вторник в ходе брифинга в Белом доме заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Ожидается, что Мун Чжэ Ин приложит усилия в качестве посредника для активизации диалога КНДР и США по денуклеаризации, в котором наблюдается некоторый застой. Джон Болтон также заявил, что Дональд Трамп намерен провести двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом России Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Особый интерес вызывает предстоящая встреча с Си Цзиньпинем, на которой стороны вероятно затронут проблему двустороннего торгового спора.





В последнее время американо-северокорейский диалог находится в тупиковой ситуации. Как известно, дата второго саммита КНДР и США отложена на следующий год. Кроме того, переговоры между госсекретарём США Майклом Помпео и заведующим отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем также отложены. Не состоялась и рабочая встреча между спецпредставителем США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном и заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Застой в диалоге между Вашингтоном и Пхеньяном обусловлен невозможностью обеих сторон найти точки соприкосновений для сближения позиций. В Вашингтоне рассчитывают на предоставление Пхеньяном списка ядерного арсенала, а также оперативных мер по демонтажу ядерного оружия и его вывоза. А В Пхеньяне, в свою очередь, требуют от Вашингтона смягчения антисеверокорейских санкций.