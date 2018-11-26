



Рассказчик произведения - хозяин дома - ведет повествование от первого лица и описывает трагическую историю бедной семьи, которая снимает комнату в привратной его дома. Писатель Чон Ён Тхэк старался скорее не обвинить горькую действительность тех времен, а описать простых людей, которые даже в таких условиях не теряли надежду на светлое будущее.









Мой муж не всегда жил так плохо. При отце у них было огромное поле, и все три брата жили достойной жизнью в городке Янпхён. И имена у всех славные. Старшего брата звали Чанчжа, среднего - Кобу, а младшего, моего мужа, - Хвасубун.





아범이 본래는 저렇게는 못살지 않았답니다.

저희 아버지 살았을 때에는 볏백 석이나 하고,

삼형제가 양평 시골서 남부럽지 않게 살았답니다.

이름들도 모두 좋지요.

맏형은 장자요,

둘째는 거부요,

아범이 셋짼데 화수분이랍니다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Имя главного героя указывает на парадоксальность его настоящей жизни. Действие рассказа происходит в 1920-е годы. В это время Япония проводила масштабное освоение природных ресурсов и имущества государства Чосон, поэтому многие корейцы еле сводили концы с концами. В такой ситуации Хвасубун и его семья сохраняли доброту и порядочность, иногда доходившие до смешного.









Ветер бил по щекам, словно лезвием. Мужчина пригнулся, чтобы посмотреть вперед, и вдруг под сосной увидел смутное очертание человеческого тела. Он сразу же бросился туда.

Под сосной он обнаружил свою малышку Ок Пун с матерью. Женщина лежала на ветках, расстеленных под деревом на снегу. Она была укрыта лохмотьями, которыми подвязывала ребенка на спину, и одной рукой крепко обнимала малышку, свернувшись калачиком и дрожа от холода.

Хвасубун подбежал и обнял их. Его жена открыла глаза, но не могла промолвить ни слова. Хвасубун тоже не мог ничего сказать. Положив ребенка между собой, они, похоже, так и провели ночь в обнимку друг с другом.





칼날 같은 바람이 뺨을 친다.

그는 고개를 숙여 앞을 내려다보다가,

소나무 밑에 희끄무레한 사람의 모양을 보았다.

그것을 곧 달려가 보았다.

가본즉 그것은 옥분과 그의 어머니다.

나무 밑 눈 위에 나뭇가지를 깔고,

어린것 업은 헌 누더기를 쓰고

한 끝으로 어린 것을 꼭 안아가지고

옹크리고 떨고 있다.

화수분은 왁 달려들어 안았다.

어멈은 눈은 떴으나 말은 못한다.

화수분도 말을 못한다.

어린 것을 가운데 두고 그냥 껴안고 밤을 지낸 모양이다.









Писатель Чон Ён Тхэк (1894-1968) родился в г. Пхеньян провинции Пхёнан-Намдо. Его литературный дебют состоялся в 1919 году. В 1963 году писатель удостоился президентской награды за вклад в развитие культуры РК. Рассказ "Хвасубун" был опубликован в 1925 году в журнале "Чосон мундан".