Основные новости шоу-бизнеса ноября!

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23 ноября 2018 года состоялась 39-я по счёту церемония вручения южнокорейской кинопремии «Синий дракон» (Blue Dragon Film Awards). Церемония прошла в Зале мира сеульского университета Кёнхи, а главными ведущими стали актриса Ким Хе Су и актёр Ю Ён Сок. Кроме того, мы напомнили скорбную новость о смерти известного южнокорейского актёра Син Сон Иля. А также рассказали о новом актёрском проекте То Гён Су из бойз-группы 'EXO'. Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 28 ноября.