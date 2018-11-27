



Син Чжэ Хё - известный чиновник времен государства Чосон. С детских лет он учился у конфуцианских ученых, а уже взрослым помогал народу, совершал пожертвования во благо государства, а также активно поддерживал традиционное искусство, в частности, исполнителей песенных сказаний пхансори. Благодаря ему в Корее появилась первая женщина-исполнительница пхансори Чин Чхэ Сон. Подробности вы услышите в нашем выпуске.





Выпуск 390. Чиновник и меценат Син Чжэ Хё

* Песня "Квандэга" - Акустический ансамбль "Чэби"

* Песня "Чхувольманчжон" из пхансори "Сказание о деве Сим Чхон" - Ким Со Хи (вокал), Ким Мён Хван (барабан пук)

* Отрывок из пхансори "Сказание о битве у Красных скал", в котором солдаты жалуются на свою жизнь - Юн Чжин Чхоль (вокал), Чо Ён Су (барабан пук)