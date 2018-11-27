Суд принял решение по делу о принудительном труде в Японии

29 ноября Верховный суд РК принял положительное решение по двум искам против Mitsubishi Heavy Industries Group. Один из них был подан четырьмя насильно мобилизованными женщинами и одним родственником погибшей, а второй - ещё шестью мобилизованными работниками. В обоих случаях истцы требуют возмещения ущерба от принудительной трудовой мобилизации и выплаты денежных средств за работу, выполнявшуюся ими. Суд первой и второй инстанций отклонил эти иски за давностью лет. Однако в 2012 году Верховный суд изменил решение и направил оба дела в суд второй инстанции для повторного рассмотрения, признав, что право на подачу иска не может быть аннулировано за давностью лет, т.к. это противоречит принципу справедливости.





Суд второй инстанции признал, что право на иск у жертв мобилизации осталось - даже несмотря на базовый договор об отношениях между Японией и Кореей от 1965 года, который должен был разрешить все исторические споры двух стран. Суд опроверг заявление ответчика о том, что нынешняя компания не имеет ничего общего с Mitsubishi времён Второй мировой войны. За истцами было признано право на компенсацию. Ранее, 30-го октября текущего года, Верховный суд утвердил подобное решение суда второй инстанции против Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation. Это было первым случаем, когда за японской компанией признавалась ответственность за принудительную мобилизацию корейских работников в годы Второй мировой войны. Реакция японской стороны была довольно резкой - речь зашла о подаче встречного иска в Международный суд ООН. Дальнейшее усугубление противоречий по данной проблеме может привести к ещё большему охлаждению отношений между РК и Японией.