Президент РК Мун Чжэ Ин завершил визит в Чехию и отправился в Аргентину

Президент РК Мун Чжэ Ин завершил официальный визит в Чехию, отправившись в Аргентину для участия в саммите Большой двадцатки. Предстоящий саммит будет проходить в Буэнос-Айресе. Там же состоятся очередные переговоры Мун Чжэ Ина с Дональдом Трампом. Также президент РК встретится с главами Аргентины, Нидерландов, ЮАР и других стран. Мун Чжэ Ин планирует представить мировому сообществу видение РК по созданию страны всеобъемлющего роста. Также усилия южнокорейского президента будут сосредоточены на решении проблемы денуклеаризации Северной Кореи. Саммит Большой двадцатки начнётся 30 ноября и будет продолжаться в течение двух дней. Его основная тема посвящена вопросам создания устойчивого и всеобъемлющего процветания. Среди прочего большой интерес привлекает саммит РК и США, который состоится на фоне затишья в северокорейско-американском диалоге.





В настоящее время саммит КНДР и США перенесён на следующий год. Также остаётся неизвестной дата встречи на высоком уровне между заведующим отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем и госсекретарем США Майклом Помпео. В данном аспекте особое внимание привлекают переговоры Мун Чжэ Ина с президентом США Дональдом Трампом. Стоит учесть, что США настаивают на проведении первоочередной денуклеаризации Пхеньяна. По мнению Севера, со стороны Пхеньяна уже были сделаны определённые шаги навстречу Вашингтону, поэтому должно быть принято решение о смягчении санкций. Ранее, Вашингтон дал согласие на проведение инспекции железнодорожных путей на территории Севера. В данных условиях решительные действия Мун Чжэ Ина могут задать импульс в развитии отношений КНДР и США.