Межкорейский железнодорожный проект получил «зеленый свет» от ООН и США

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23 ноября Комитет по санкциям против Северной Кореи Совета Безопасности ООН исключил из-под санкционных мер проведение Сеулом и Пхеньяном совместной проверки состояния железных дорог на Севере. Такое решение поможет двум Кореям устранить первое препятствие на пути реализации проекта по соединению железных дорог через межкорейскую границу. Многих интересует, приведет ли данный шаг международного сообщества к прогрессу в межкорейских проектах и в диалоге между КНДР и США. Прокомментировать позитивную новость мы попросили профессора Ким Ён Хёна с отделения северокорейских исследований Университета Тонгук.