Помощь южнокорейского правительства Северу в сфере здравоохранения

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7 ноября Сеул и Пхеньян провели переговоры по вопросам здравоохранения. На нынешней встрече темой переговоров была совместная борьба с инфекционными заболеваниями. Надо сказать, что в истории двух Корей был период, когда Сеул и Пхеньян, несмотря на застой в двусторонних отношениях, смогли взяться за руки в противостоянии наступлению инфекционных болезней. Сегодня мы расскажем о том, как в 2009 году Республика Корея направила на Север лекарства против гриппа.