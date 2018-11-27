Глава 7. Хо Сэн Вон создал новую страну (4)

На следующее утро корабли ученого Хо прибыли на остров Чангидо. Там он увидел, что у местных жителей ситуация была особо тяжёлой. Учёный Хо сразу собрал местных жителей, и предложил им свой товар за справедливую цену. Естественно, его продукты были быстро распроданы. Он заработал около миллиона нян. Когда он вернулся домой, люди узнали о его алых доходах: «Ничего себе! Наш руководитель снова заработал большую сумму денег. Такого умного человека, как господин Хо, наверное больше нет на свете!» Но нашего героя это не радовало: «Это только начало моей мечты! Только сейчас завершился мой небольшой эксперимент! Нельзя стоять на месте, нужно двигаться вперед».

Он созвал всех жителей: «Мне нужно вам кое-что сообщить. Когда я поселился на этот остров, я поставил цель сначала устранить крайнюю нищету, затем создать для вас новую письменность. На последнем этапе я планировал ввести новую форму одежды и шляпы «кат», которые все могут носить. Для меня важно, чтобы вы обрели новую традицию. Однако я понял, что и без этого вы сможете жить счастливо. Следовательно, вы больше не нуждаетесь в моей помощи. И я решил уехать отсюда, чтобы помочь другим». Естественно, жители пытались удержать его. В слезах люди умоляли: «Господин Хо, как же вы можете оставить нас одних? Без вас мы не сможем жить так, как живём сейчас! Бывают, что дети бросают своих родителей, но родители не должны так поступить с детьми. Вы для нас как отец и учитель. После вашего ухода этот свет превратится в густую темноту! Подумайте ещё раз».

Наш герой молча смотрел на людей и ждал, пока они успокоиться. Когда все утихли, Хо Сэн Вон заговорил: «Вы сможете жить без меня. Вам нужно запомнить одну вещь, что вы являетесь одной семьей, любите друг друга и помогаете друг другу. При рождении ребёнка вы должны научить его правильному поведению за столом, и старший должен заботиться о младших».

Услышав Хо Сэн Вона, жители поняли, что невозможно сломить его твёрдую волю.

После разговора с жителями он сжёг все корабли кроме одного, на котором он будет плыть: «Если никто не покинет это место, то никто не может узнать о существовании такого государства». Затем он приказал всем, кто умеет читать и писать, сесть вместе с ним на корабль: «Люди, которые знают письменность, могут навредить другим. В моё отсутствие они могут попытаться управлять другими, что вызовет старый конфликт».