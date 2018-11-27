«Дефолт» (국가부도의 날/Default, 2018)





Жанр: драма

Режиссер: Чхве Гук Хи

В ролях: Ким Хе Су, Ю А Ин, Хо Чжун Хо, Чо У Чжин, Венсан Кассель и др.

Премьера: 28 ноября 2018 года

Ограничение: детям старше 12-ти лет





«Инвесторы, покидайте Корею. Немедленно».

1997 год. В тот год Республика Корея и не подозревала, что ее ждет сильнейший экономический кризис.

Хан Си Хён, руководительница группы по валютной политике в Банке Кореи предугадывает скорое появление масштабного экономического кризиса и докладывает руководству. Правительство страны с большим опозданием, но все же неофициально создает команду специалистов для предотвращения чрезвычайного положения.

Банкир по имени Юн Чжон Хак тоже догадывается о кризисе. Он полагает, что кризис – это единственный шанс в жизни для выгодных инвестиций. В связи с чем он объявляет о банкротстве и собирает вокруг себя инвесторов. А в это время владелец маленького завода и добропорядочный отец семейства заключает договор с крупным торговым центром, ставит на бумаге личную печать, предвкушая простые и счастливые дни.

Когда до кризиса остается всего одна неделя, Хан Си Хён и вице-министр Че Чжон Гук занимаются не разработкой плана по спасению экономики, а находятся в нешуточном противостоянии... В это время несмотря на протесты Си Хён в страну секретно прилетает Президент МВФ...