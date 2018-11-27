Новый сериал KBS о насущных проблемах

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Актриса Ким Хэ Сук утверждена на главную роль в новом сериале телеканала KBS 2. 26 ноября газете Daily Sports стало известно, что актриса Ким Хэ Сук исполнит роль многодетной мамы в сериале под названием «Моя самая добрая дочь на свете» (세상에서 제일 착한 내 딸), который будет транслироваться в марте следующего года. Героиня Ким Хэ Сук по имени Пак Сон Чжа - обыкновенная корейская мама, держащая небольшую столовую, у нее трое дочерей, выпивающий муж, после приема алкоголя прибегающий к насилию, токсичная свекровь и бесконечные трудности с деньгами. Но несмотря на все невзгоды она делает все возможное ради будущего своих детей, чтобы они не повторили ее судьбу, и отправляет всех учиться в университет. «Моя самая добрая дочь на свете» - это сериал, поднимающий не только тему отношений между матерью и дочерью, но и тему низкой рождаемости в Корее, высокого уровня разводов и нежелания заводить семью у молодого поколения. Сценарий к сериалу был написан сценаристкой Чо Чжон Сон, кресло режиссера займет Пак Ман Ён, снявший сериал «Люк» (맨홀), «Звездная невестка» (별난 며느리) и др.