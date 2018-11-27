Рё Ук из Super Junior готовит сольный альбом

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«Мастер баллад», Рё Ук из группы Super Junior возвращается. Но уже как сольный исполнитель. Совсем скоро, 10 декабря в 18:00 по местному времени на сайте MelOn, а также на Genie, Bugs, iTunes, Apple Music, Spotify, Xiami Music ит.д. в продажу выйдет его второй мини-альбом. Перед своим возвращением Рё Ук решил подогреть интерес к альбому, выпустив 28 ноября композицию «Наша улица» (우리의 거리/One and Only), которая войдет в альбом. Звуки акустической гитары и электронных звуков вместе с мягким вокалом Рё Ука выдали аутентичную композицию в стиле R&B POP. В песне поется о «только нашей улице», а также присутствуют чувственные строки о судьбоносной встрече после долгих странствий. Напомним, Рё Ук является одним из главных вокалистов в группе Super Junior, кроме того он исполняет звуковые дорожки для сериалов и играет в мюзиклах. Его первый сольный мини-альбом «Маленький принц» (어린왕자) вышел в январе 2016 года.