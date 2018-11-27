Ким Хе Су и Ю А Ин в новом фильме. Венсан Кассель тоже





28 ноября в кинотеатрах Кореи в прокат вышла драма «Дефолт» (국가부도의 날). Статистика показала, что за день до премьеры у фильма уже были самые высокие показатели (31,4%) по продажам среди всех корейских фильмов, находящихся в прокате. Об этом сообщила система KOBIS, регулируемая Ассоциацией корейских фильмов, собирающая информацию о продаже билетов в кинотеатрах по всей стране. Драма «Дефолт» показывает непростой для корейской экономики 1997 год, когда разразился азиатский кризис. В центре событий оказываются как и специалисты, пытающиеся предотвратить его, так и рядовые служащие, бросившие все силы на спасение своих семей и своих компаний. Главные роли исполнили неподражаемая актриса Ким Хе Су, талантливый Ю А Ин, а также известные актеры Хо Чжун Хо, Чо У Чжин и даже французский актер Венсан Кассель.