30 ноября Север и Юг завершили снос части сторожевых постов в DMZ

30 ноября Юг и Север завершили снос сторожевых постов на границе. Таким образом, стороны приблизятся на один шаг к достижению мира в демилитаризованной зоне. Изначально, здесь не разрешалось размещение вооружённых воинских формирований и автоматического оружия. Однако Север нарушил договорённости и установил здесь посты охраны. Юг был вынужден ответить на действия Севера и также установил собственные посты. Тем самым, принятые договорённости потеряли своё значение. В целях маскировки Север называет размещённые силы “народной милицией”. Южная сторона также назвала свой контингент "гражданской полицией”. В настоящее время южнокорейские сторожевые посты представляют собой бетонные бункеры, каждый из которых вмещает около взвода солдат. На Севере они выполнены в виде подземных сооружений.





Тестовый, а впоследствии и полный демонтаж постов охраны в демилитаризованной зоне имеют важное значение. Это поможет устранить напряжение между военными двух стран и исключить возможность случайных военных столкновений. Согласно договорённостям, принятым в Пханмунчжомской декларации, стороны должны были снять с постов Севера и Юга – по 11 с каждой стороны - всё вооружение, оборудование и вывести военнослужащих. Впоследствии стороны решили полностью уничтожить данные сооружения. После было решено оставить по одному посту в качестве исторических объектов. Вместе с этим, подходят к концу работы по разминированию местного района Хвасаль мори в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо. Таким образом, в скором времени могут начаться поиски останков солдат, погибших в годы Корейской войны. Как отмечают историки, в данном районе проходили ожесточённые бои, в результате чего здесь погибло большое количество солдат, включая военных РК, КНДР, Франции, Китая и США.



