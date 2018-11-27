В РК одновременно выросли производство, потребление и инвестиции

Национальное статистическое управление РК опубликовало доклад о текущем состоянии экономики страны. Так, в октябре этого года, показатель промышленного производства увеличился на 0,4%, уровень потребления - на 0,2%, а показатель инвестиций в производственные мощности - на 1,9%. Стоит отметить, что одновременный рост всех трёх показателей фиксируется впервые за последние девять месяцев. Таким образом, можно сделать вывод о начале положительных тенденций в национальной экономике. Между тем, индекс совпадающих индикаторов сократился на 0,2 пункта, составив в общей сложности 98,4 пункта. Данный показатель сокращается седьмой месяц подряд и является самым низким за последние девять лет. Индекс опережающих индикаторов также демонстрирует тенденции к понижению. В октябре текущего года данный показатель равнялся 98,5 пункта, что также является самым низким результатом за последние девять лет.





Совпадающие индикаторы отражают текущее состояние экономики, а опережающие индикаторы указывают на прогнозы о состоянии экономики в ближайшие месяцы. Таким образом, снижение двух показателей говорит о неблагоприятных тенденциях в экономике. Национальное статистическое управление настаивает на том, что в данной ситуации пока трудно делать выводы относительно состояния экономики. В случае продолжительного роста показателей промышленного производства в ноябре, можно будет говорить о преодолении застоя. Однако как будет развиваться ситуация не известно. В настоящее время правительство отмечает рост мировой экономики и улучшение экспортных показателей. С другой стороны, торговый конфликт межу США и Китаем, а также повышение Вашингтоном базовой процентной ставки являются факторами риска для национальной экономики. В этой связи министерство планирования и финансов РК планирует инвестировать 6,5 млрд долларов в экономику страны для преодоления сложившихся проблем.