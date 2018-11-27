Юг и Север приступили к совместной проверке железнодорожных путей

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30 ноября Южная и Северная Кореи приступили к совместным работам по проверке железнодорожных путей КНДР. Специальный поезд, состоящий из одного дизельного локомотива и шести служебных вагонов, отправился в этот день с Сеульского железнодорожного вокзала до северокорейских станций Торасан и Пханмун. В течение 18 дней специалисты обеих стран проверят северокорейские участки железнодорожных путей Кёныйсон и Тонхэсон. Первый проходит по западной части полуострова. Начинаясь в Сеуле, он пролегает через северокорейские города Кэсон, Пхеньян и Синыйчжу и соединяется с железной дорогой Китая. Второй путь - Тонхэсон - проходит по восточному побережью и может соединиться с Транссибирской железнодорожной магистралью. Сначала эксперты изучат северокорейский участок пути Кёныйсон, а с 8 декабря, не возвращаясь на Юг, займутся восточным участком.

Воссоединение железных дорог Юга и Севера было согласовано ещё в ходе первого межкорейского саммита в апреле этого года в Пхамунчжоме и в ходе второго межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре. Изначально совместное изучение железных дорог планировалось начать ещё в августе, однако сроки переносились из-за возражений со стороны ООН и США. 20 ноября в ходе первого заседания южнокорейско-американской рабочей группы в Вашингтоне США выразили поддержку соединению дорог Юга и Севера, что, несомненно, стало возможным благодаря активным усилиям РК. Успешная реализация планов может создать огромный экономический эффект для всего полуострова, который будет соединяться железными дорогами с Китаем и Россией. Воссоединение дорог также положительно скажется и на построении мира в регионе, однако для этого необходимо разрешить проблему с санкциями международного сообщества.