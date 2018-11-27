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По сообщению министерства наукии информационно-коммуникационных технологий, 28 ноября состоялось успешное испытание двигателя ракеты-носителя «Нурихо». После проверки технической готовности и погодных условий в 15 часов 59 минут 58 секунд был дан сигнал на запуск ракеты. Она пролетела примерно 10 минут и достигла высоты 209 километров. Продолжительность работы двухступенчатого 75-тонного жидкостного двигателя составила 151 секунду, что выше 140 секунд, необходимых для успешного проведения испытания. Длина испытательной ракеты составляет почти 26 метров, максимальный диаметр - 2,6 метра, а вес - 52,1 тонны. Изначально запуск планировалось провести ещё 25 октября, однако из-за проблем с системой топливного давления запуск был отложен.

Технологии проектирования двигателя являются ключевыми для успешной разработки испытательной ракеты-носителя. Страны, лидирующие в ракетостроении, не раскрывают своих технологий, поэтому отечественным разработчикам приходилось разрешать проблемы самостоятельно. Только проект двигателя менялся более 20 раз, а испытательные запуски с земли проводились около 100 раз.

В январе 2013 года РК уже проводила успешный запуск ракеты "Нарохо", однако тогда первая ступень двигателя была изготовлена в России. На этот раз трехступенчатая ракета-носитель "Нурихо" разрабатывается исключительно отечественными специалистами. Полный запуск ракеты-носителя "Нурихо" намечен на 2021 год, поэтому все необходимые испытания нужно завершить до конца 2020 года. Поскольку испытания двигателя прошли успешно, теперь главная задача для южнокорейских специалистов - соединить четыре 75-тонных жидкостных двигателя и завершить разработку двигателя первой ступени.