Корейская борьба ссирым внесена в Список ЮНЕСКО совместно от Юга и Севера

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Традиционная корейская борьба ссирым признана общим культурным достоянием Южной и Северной Корей. Ссирым была включена в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Впервые объект культурного наследия РК и КНДР внесён в список под одной заявкой двух стран.

Заседание соответствующего комитета ЮНЕСКО состоялось 26 ноября в столице Маврикия Порт-Луи. Решение о внесении корейской борьбы в Список ЮНЕСКО было принято досрочно и единогласно членами комитета из 24 стран. Впервые в истории работы комитета отдельно поданные заявки от разных стран были признаны как общее культурное достояние. В комитете ЮНЕСКО подчеркнули, что ссирым как на Юге, так и на Севере несёт единую общественную и культурную ценность и представляет собой одно и то же явление, передающееся одинаковым способом. РК и КНДР ранее уже получали одобрение на внесение в Список ЮНЕСКО одинаковых культурных явлений по отдельным заявкам. Это, к примеру, народная песня "Ариран" и всеобщая заготовка традиционных квашеных овощей кимчхи. В случае с борьбой ссирым заявки от РК и КНДР также подавались сначала отдельно, но затем Юг и Север обратились в комитет с просьбой рассмотреть их как одну совместную, что комитет и сделал, закрыв глаза на необходимые длительные формальные процедуры.

Сcирым - традиционная корейская борьба, в которой нужно ухватить партнёра за пояс и повалить на землю, чтобы выиграть состязание. Сcирым известна с давних пор как популярная народная забава и спортивное соревнование. Первые упоминания о ней встречаются ещё на наскальных зарисовках периода государства Когурё, т. е. в IV веке. Во многих исторических хрониках ссирым описывается как борьба, любимая как королевской знатью, так и простым народом. В Списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО значатся уже двадцать южнокорейских культурных явления и три северокорейских. Дальнейшее сотрудничество Юга и Севера в данном вопросе сможет способствовать единению двух стран.