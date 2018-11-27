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Дата рождения: 5 сентября 1970 г.

Место рождения: город Пусан

Рост: 170 см

Дебют: драма [Кам-бо], 1986 год





Ким Хе Су – актриса кино, официально дебютировала в шестнадцатилетнем возрасте в драме «Кам-бо» (깜보) режиссера Ли Хван Рима, окончила университет Донгук по специальности «Театр и кино» (степень бакалавра). За три десятка лет карьеры имеет огромную фильмографию и множество престижных наград.

В середине и во второй половине 1980-ых годов Ким Хе Су завоевала статус популярной актрисы. В 1990-ые она исполнила много ролей в телесериалах, фильмах, а также появлялась на экране в качестве ведущей. Одними из самых ярких ролей в тот период времени считается роль в сериале «Любили ли мы по-настоящему» (우리가 정말 사랑했을까) 1993 года вместе с топ-звездой «халлю» Пэ Ён Чжуном, роли в фильмах «Первая любовь» (첫사랑) и «Завяжи желтую ленточку» (찜). В нулевых ее карьера получила новый виток развития. А за последние десяток лет Ким Хе Су отличилась успешными ролями в фильмах «Шулер» (타짜, 2006), «Воры» (도둑들, 2012), «Китайский квартал» (차이나타운, 2015), «Прощай, одиночество» (굿바이 싱글, 2016), а также телесериале «Сигнал» (시그널).

Ким Хе Су известна как разноплановая актриса, она не боится браться за разные роли, умеет перевоплощаться и по сей день считается топ-актрисой.