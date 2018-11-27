Результаты встречи южнокорейского и американского лидеров, состоявшейся на днях в Буэнос-Айресе, показали, что дальнейший прогресс на переговорах о денуклеаризации зависит от Пхеньяна. Дональд Трамп заверил Мун Чжэ Ина в том, что США готовы выполнить пожелания Ким Чон Ына, если северокорейская сторона выполнит свою часть договорённостей. Он попросил Мун Чжэ Ина передать эти слова северокорейскому лидеру в случае его визита на Юг. Их можно считать официальным подтверждением компенсаций в ответ мер в направлении денуклеаризации.





Трудно предугадать, как отреагирует на слова главы Белого дома северокорейский лидер. При всей важности для Пхеньяна экономического восстановления, Ким Чон Ын озабочен, прежде всего, проблемой сохранения своего режима. Предлагаемый Трампом расклад является принципиально верным, но воплощение его в реальность столкнётся с трудностями. Меры по денуклеаризации со стороны КНДР могут привести к поэтапному ослаблению санкций и экономической помощи. Одновременно не может не встать болезненный для Пхеньяна вопрос об оружии массового уничтожения и правах человека. По словам Мун Чжэ Ина, ответ на шаги КНДР по денуклеаризации - это не обязательно смягчение или отмена санкций. В качестве примеров других мер он привёл отсрочку или сокращение масштабов совместных южнокорейско-американских военных учений, гуманитарную помощь, спортивные и другие обмены неполитического характера. Он также затронул возможность подписания декларации о прекращении войны в качестве политического шага. Не исключены и другие возможные уступки со стороны США с целью склонения КНДР к принятию реальных мер по денуклеаризации.