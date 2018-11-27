Радио Романс (11) 알고 계시죠?

Рассказ "Хвасубун" писателя Чон Ён Тхэка
2018-11-27
#Говорим как герои сериалов l 2018-12-03
Фраза недели
알고 계시죠?
[Альго Гещидё]
Вы в курсе?
Грамматика
알고 있다 – состоит из двух глаголов 알다 «знать» и 있다 «быть». 알고 있다 можно перевести, как «находится в состоянии познания», «быть в курсе». Сюда добавляется вопросительное окончание неофициально-вежливой стили речи. И все вместе получается 알고 계시죠?
- 내일 시험 있다는거 다들 알고 계시죠?
- Завтра экзамен, вы же в курсе?
- 저 다음 주에 휴가 가는데, 알고 계시죠?
- Я на следующей неделе беру отпуск, вы же в курсе?
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
알잖아 – Ты же знаешь
말했잖아 – Я же тебе говорил
2018-11-27
2018-11-29 13:00:53
2018-11-29 12:39:59