Радио Романс (11) 알고 계시죠?

Фраза недели

알고 계시죠?

[Альго Гещидё]

Вы в курсе?





Грамматика

알고 있다 – состоит из двух глаголов 알다 «знать» и 있다 «быть». 알고 있다 можно перевести, как «находится в состоянии познания», «быть в курсе». Сюда добавляется вопросительное окончание неофициально-вежливой стили речи. И все вместе получается 알고 계시죠?





- 내일 시험 있다는거 다들 알고 계시죠?

- Завтра экзамен, вы же в курсе?





- 저 다음 주에 휴가 가는데, 알고 계시죠?

- Я на следующей неделе беру отпуск, вы же в курсе?





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





알잖아 – Ты же знаешь

말했잖아 – Я же тебе говорил



