Десятый альбом хип-хоп коллектива «Дранкен тайгер»





«Дранкен тайгер» (Drunken Tiger) – хип-хоп коллектив, название которого широко известно в Корее даже тем меломанам, которые не являются поклонниками рэп и хип-хоп музыки. В рубрике «Новые альбомы» декабря мы рассказали о новом юбилейном альбоме «Дранкен тайгера» и проиграли несколько треков из него.

Известно, что поначалу группа «Дранкен тайгер» была создана в 1992 году Tiger JK, когда рэпер учился в старших классах школы в Лос-Анджелесе, США. Затем, в 1999 году «Дранкен тайгер» официально дебютировал в Корее в составе двух исполнителей: Tiger JK и DJ Shine. Его первый официальный альбом под названием 'Year of The Tiger' или «Год Тигра» имел большой успех. Песни «Ты желанна» и «Знаете ли вы хип-хоп?» приятно шокировали публику, и исполнители оказались в центре внимания общественности. Но в 2005 году коллектив покинул участник DJ Shine. И с тех пор под именем «Дранкен тайгера» выступает лишь один Tiger JK.

Новый диск «Дранкен тайгера» стал особенным по многим причинам. Во-первых, он приурочен к двадцатилетию музыкальной деятельности «Дранкен тайгера». Во-вторых, диск является десятой по счёту регулярной пластинкой. И в-третьих - это последняя музыкальная работа, записанная под именем «Дранкен тайгер». Ещё до выхода самого диска Tiger JK рассказал об этом в своих интервью журналистам. Музыкант твёрдо сказал, что альбом станет последним, записанным им под именем «Дранкен тайгер». А открыл рубрику один из главных треков свежего альбома – песня под названием «Кивать под песню» в исполнении «Дранкен тайгера». Далее мы предложили нашим уважаемым радиослушателям послушать дэнс-песню «Хлопаем в ладоши» из нового альбома «Дранкен тайгера». Здоровая и бодрая энергия так и бьет ключом из этой песни! В записи трека приняли старые коллеги и друзья исполнителя – Ким Чжон Гук, Ха Ха, Defconn и Ын Чжи Вон.

Последние полтора года Tiger JK трудился над созданием десятого регулярного альбома. И в это раз ему как никогда лучше удалось оправдать название известного в стране «Дранкен тайгера». В пластинку вошли аж 30 треков, все они получились очень качественными. В записи многих из них приняли участие исполнители звёздного масштаба. А далее на наших волнах таже прозвучала композиция «Я тоже тебя люблю» из нового альбома «Дранкен тайгера», берущую за душу. В записи композиции приняла участие певица Юн Ми Рэ, которая является одновременно коллегой и женой Тайгера JK.

Безусловно, «Дранкен тайгер» - один из ярких южнокорейских коллективов конца 1990-х и 2000-х годов. Появление первого диска «Год Тигра» считается одним из поворотных моментов в истории отечественной музыки хип-хоп жанра. Новость о завершении творческой деятельности коллектива «Дранкен тайгер», огорчила многих поклонников. Но утешает то, что рэпер Tiger JK будет продолжать записывать песни. А в завершение нашей очередной рубрики мы предложили послушать немного тоскливый трек о боли утрате родных и близких, а также бесценных воспоминаниях, оставленных ими нам. Добавлю, что песня посвящена отцу Tiger JK, который ушёл из жизни 5 лет назад. Прозвучала композиция «Прекрасное» из десятого регулярного альбома «Дранкен тайгера».





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