Компания Alethio и её новая технологию УЗИ плода

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А теперь настало время знакомства с представителями южнокорейских компаний, делающих вклад в укрепление позиций Республики Корея на мировом рынке. Сегодня мы познакомим вас с компанией Alethio (알레시오), которая разработала новую технологию внутриутробного ультразвукового исследования плода. С подробностями – президент компании г-н Ким Да Ун.





Компания основана два года назад для решения проблем, связанных с ультразвуковыми исследованиями с помощью технологий искусственного интеллекта. Название компании Alethio означает «открывать правду». Выбирая название, я прочитал много фантастических рассказов. Один из них назывался «Золотой компас», в котором рассказывалось о приборе под названием «алесиометр». Он рассказывал только правду. Наша цель - показать родителям, как будут выглядеть их родившиеся дети. Наша технология позволяет превратить трёхмерный ультразвуковой снимок семимесячного плода в изображение родившегося ребёнка.





Компания Alethio была основана в 2016 году по предложению её нынешнего главы г-на Ким Да Уна. Он работал в исследовательском институте больших данных Samsung SDS. Тогда он обратил внимание на технологии глубокого обучения или Deep Learning, которые позволяют машине думать как человек. Затем г-н Ким Да Ун продолжил обучение в Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST). Идею для собственного дела он нашёл в соцсетях. В частности, он увидел ультразвуковые снимки плода, который вынашивала одна из его коллег по работе. Тогда г-н Ким Да Ун понял, что при помощи технологий глубокого обучения и анализа данных можно с высокой точностью спрогнозировать, как будет выглядеть будущий ребёнок. После этого г-н Ким Да Ун приступил к разработке соответствующей технологии.





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Наша разработка базируется на технологии Generative adversarial network - алгоритме машинного обучения без учителя на основе комбинации из двух нейронных сетей. Она появилась в 2014 году. То есть, это новая технология в сфере искусственного интеллекта. Мы создали на её основе свою систему. Все беременные женщины хотели бы узнать, как будет выглядеть их ребёнок. В итоге мы начали предоставлять услуги по реконструкции внешности на основе ультразвукового исследования плода внутриутробных детей. Это новейшая технология, позволяющая показать родителям их чадо ещё до рождения.





Технологии Alethio учитывают особенности плода, зафиксированные при ультразвуковом исследовании, анализируют их через технологии глубокого обучения, а затем создают реальное изображение ребёнка. До Alethio никто не работал над подобной технологией.





Трудности в обработке результатов ультразвукового исследования заключаются в том, что в большинстве случаев плод закрывает лицо руками или ножками. Часто плацента не даёт возможности получить чёткое изображение. Поэтому лицо бывает видно только наполовину. Пи разработке технологий было допущено много ошибок. За полгода мы создали около ста моделей рабочих алгоритмов. Но из них заработали лишь четыре, но мы продолжали поиск правильного решения.





Сегодня компания Alethio обладает уникальной технологией, которая позволяет воспроизвести внешность будущего ребёнка, даже если его лица не видно. Сравнение таких снимков и ребёнка после рождения не выявило больших различий. Такой успех позволил компании получить поддержку.





Мы провели исследование потенциального спроса на китайском рынке. Вопреки опасениям, он оказался очень высоким. В Китае ежегодно рождается 18 млн детей. Это огромное число, поэтому в будущем нужно будет работать в Китае.





Коммерциализация технологии Alethio только состоялась. Регулярное предоставление услуги по воспроизведению внешности будущего ребёнка начинается с этого месяца. В настоящее время заключаются контракты с крупными больницами. У компании, которая только начинает свой путь, далеко идущие планы.