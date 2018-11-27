Споры вокруг гибкого рабочего графика

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Сегодня в Республике Корея активно обсуждается проблема увеличения расчётного периода для гибкого рабочего графика. Политические партии и правительство продвигают соответствующий план, чтобы урегулировать ряд моментов, связанных с введением 52-часовой недели. Однако работающие выступили с протестом, защищая свои интересы. В сути данной проблемы нам поможет разобраться профессор Чхве Бэ Гын с экономического факультета университета Конгук.





Гибкий рабочий график, как видно из его названия, направлен на придание гибкости системе рабочего времени. Это связано с тем, что в установленные законом рабочие недели или месяцы бывает разная загруженность заказами. При этом расходы работодателей не меняются, что осложняет их положение при 52-часовой рабочей неделе из-за необходимости повышения оплаты труда в загруженные дни и сохранения её определённого уровня в дни низкой загруженности. В этой связи, согласно действующему законодательству, введён гибкий рабочий график. Он увеличивает периоды расчёта рабочего времени с суток и недели до трёх месяцев, но мало облегчает нагрузку на работающих. Поэтому они хотят, чтобы расчётный период гибкого графика действовал не до трёх месяцев, как сейчас, а с полугода до года.





Гибкий рабочий график призван распределить рабочее время в течение расчётного срока с учётом загруженности на производстве и в рамках установленной законом 52-часовой недели. При его вводе в действие возникла необходимость в гибком рабочем графике. Проблема в том, что деловые круги считают расчётный срок графика слишком коротким.





В нашей стране оказалось много предприятий, зависящих от низкой оплаты труда и длительного рабочего времени. Они попали под удар новой системы 52-часовой недели. Многие из них могут столкнуться с необходимостью закрытия производства. Некоторые отрасли испытывают трудности в работе при расчётном сроке гибкого графика до трёх месяцев, считая его слишком коротким. Это, в частности, компании, производственный процесс в которых носит сезонную специфику. В этом аспекте требования деловых кругов об увеличении расчётного срока вполне оправданы.





Компании призвали правительство пересмотреть систему гибкого рабочего графика с учетом напряжённой экономической ситуации, и 5 ноября правительство и политические партии договорились продлить её до года. Однако работающие высказываются против данного решения.





Если расчётный срок гибкого рабочего графика будет увеличен, то рабочие в течение гораздо большего периода будут выполнять работу сверхурочно. Но при этом, поскольку весь их график будет растягиваться до полугода и более, они с большой долей вероятности не будут получать оплату за сверхурочную работу, довольствуясь лишь окладом.





По заявлению Федерации корейских профсоюзов, если расчётный срок гибкого рабочего графика будет увеличен, то реальная зарплата рабочих снизится на 7%. Кроме того, это поставит под удар здоровье и уровень жизни рабочих. Сам смысл введения 52-часовой недели заключается в предоставлении людям дополнительного свободного времени. Однако увеличение расчётного срока обесценит эти меры, вновь системно создав условия для длительного рабочего дня. На этом фоне эксперты обращают внимание на примеры решения этой проблемы за рубежом.





Стоит обратить внимание на опыт Германии. Там, если рабочий работает сверх установленного времени, отработанные им сверхурочные часы копятся и учитываются в специальной системе депозита рабочего времени. То есть, как в случае с банком, человек делает вклад в виде времени. Впоследствии это время можно будет использовать для получения оплачиваемого отпуска или денежного вознаграждения. В рамках такой модели южнокорейские рабочие и деловые круги вполне могли бы достичь консенсуса.





Развитые страны широко применяют гибкий рабочий график. В Германии действует система накопления рабочего времени, а в Англии допускается 48-часовой недельный график в течение 17 недель. Также могут быть исключения по договорённости рабочих и работодателей. Во Франции расчётный срок гибкого графика достигает года, но средняя длительность рабочего времени в неделю за 12-недельный период должна составить 46 часов. Таким образом, и в Корее нужно искать выход из ситуации, который будет учитывать интересы всех заинтересованных сторон.





Итак, суть состоит в том, чтобы предоставить вознаграждение за работу сверх нормы. Рабочие во многих случаях согласны с гибким рабочим графиком. Главное, чтобы была договорённость, а рабочий получил вознаграждение за свой труд. Это можно обеспечить в виде оплачиваемого отпуска или бонусов. Как только будет решён этот вопрос, можно будет достичь конкретных договорённостей.





22 ноября начал работу новый орган по обсуждению актуальных социальных вопросов, в том числе проблемы гибкого рабочего графика. В обсуждении принимают участие представители всех заинтересованных сторон. Будем надеяться, что им удастся найти выход из спорной ситуации.