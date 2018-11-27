Новый план развития межкорейских отношений

Правительство РК представило третий по счёту пятилетний план развития межкорейских отношений, в котором официально обозначен курс на новую северокорейскую политику Сеула. Документ готовится в министерстве по делам воссоединения и утверждается на заседании Кабинета министров. На этот раз его основные направления - это поддержание мира на Корейском полуострове и активизация межкорейского обмена. Основное отличие новой редакции плана от предыдущей состоит в самом подходе к решению северокорейской ядерной проблемы. К примеру, второй план предусматривал позицию невозможности улучшения межкорейских отношений без денуклеаризации КНДР. На этот раз решено параллельно работать над улучшением межкорейских отношений и разрешением ядерной проблемы. То есть, через активизацию межкорейского диалога и обмена планируется способствовать продвижению переговорного процесса между КНДР и США. В этом, к примеру, состоит цель создания новой экономической системы Корейского полуострова. Этот проект нацелен на развитие всех возможных сфер межкорейского сотрудничества для создания единого рынка. Кроме того, предложена стратегия всеобъемлющего и поэтапного подхода к решению ядерной проблемы. Согласно ей, одновременно с поэтапной реализацией денуклеаризации предлагается налаживать доверительные межкорейские отношения и отношения КНДР с международным сообществом.





Поставлена цель до 2022 года решить ядерную проблему Севера и обеспечить закрепление крепкого мира. Стоит отметить, что задаче по продвижению воссоединения Кореи посвящён лишь один пункт, который гласит: «расширение единства позиций и укрепление потенциала». В предыдущем плане из десяти главных задач этому вопросу была посвящена половина. Другими словами, цель межкорейского воссоединения приобрела более долгосрочный характер. Это соответствует политике правительства Мун Чжэ Ина, предусматривающей стремление к мирному воссоединению через восстановление единства корейского народа.