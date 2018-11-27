



Уже давно Мин Чжон видела сон о разводе. Тогда она училась еще в старших классах. Шел период экзаменов, она задремала на парте, уронив голову на руки.

И во сне она была школьницей в серой школьной форме с волосами до плеч. Мужчина в темно-синем полосатом галстуке средних лет, с которым она собиралась развестись, одиноко стоял перед ней.





오래 전 그녀는 이혼하는 꿈을 꾸었다.

그녀가 아직 고등학생일 때였다.

시험 기간이었고,

책상에 엎드려 깜박 잠든 사이에 꾼 꿈이었다.





꿈에서도 그녀는 단발에 회색 교복차림인 고등학생이었다.

그녀와 이혼하고 훌훌 돌아서던 남자는 남색 줄무늬 넥타이를 맨 중년 남자였다.









Чхоль Сика не было рядом, когда у Мин Чжон случился выкидыш, когда надо было починить сломанный бойлер, когда надо было искать новую квартиру, когда была назначена консультация по бесплодию, когда Мин Чжон диагностировали рак. Он сострадал социально уязвимым людям, но никак не реагировал на боль жены.









Игнорировать ее требования о разводе он продолжал и дальше. И только вернувшись однажды ночью пьяным, он заплетающимся языком придирчиво спросил ее:

- Ради чего ты пишешь стихи?

- Ты о чем?

- Разве ты не пишешь стихи, чтобы спасти чью-нибудь душу?

- Душу? Я просто хочу развестись с тобой.

- Да, то есть хочешь бросить меня?

- Бросить? Кто кого?

- Ты! Меня!

- Я не говорю сейчас, что хочу бросить тебя. Я говорю, что хочу развестись.

- Это одно и то же. Если ты бросаешь меня, значит, бросаешь душу человека. Поэтому все твои стихи - сплошной обман, тварь ты такая!





이혼을 원한다는 그녀의 요구를 그는 번번이 묵살했다.

혀가 꼬이도록 술을 마시고 들어온 날 밤,

마침내 따지듯 그녀에게 물었다.

“당신 무엇을 위해 시를 쓰지?”

“무슨 말이야?”

“인간의 영혼을 구원하기 위해 시를 쓰는 것 아니었어?”

“영혼....? 나는 당신과 이혼하고 싶은 것 뿐이야”

“그러니까 날 버리겠다는 거 아니야?”

“나는 지금 당신을 버리겠다는 이야기를 하고 있는게 아니야.

당신과 이혼하고 싶다는 이야기를 하고 있는 거지“

“그게 그거 아닌가. 네가 날 버리는 건 한 인간의 영혼을 버리는 것이나 마찬가지야.

그러므로 앞으로 네가 쓰는 시는 거짓이고, 쓰레기야“









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Слово "мы" связывает двух людей теплыми и нежными чувствами, но иногда за этим хорошим смыслом может скрываться и холодный, острый подтекст. Тема развода, затронутая в произведении, наводит на мысли о социальных предрассудках и устоях, которые зачастую загоняют человека в определенные рамки.









Писательница Ким Сум родилась в 1974 году в Ульсане. В 1997 году она дебютировала с рассказом "О медленном", завоевавшем премию газеты "Тэчжон ильбо". В 2017 году Ким Сум стала лауреатом литературной премии им. Ким Дон Ни и Пак Мок Воля.