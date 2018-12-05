Группа «Бантхан Сонёндан» получила семь наград церемонии 'ММА' 2018!

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В настоящее время популярность «Бантхан Сонёндан» выше, чем когда-либо. Так, группа получила семь наград ежегодной престижной музыкальной церемонии 'MMA 2018'! Кроме того, после шестилетнего перерыва в мир южнокорейского шоу-бизнеса вернулся Ким Ги Бом, бывший участник группы «Супер Джуниор», который стал ведущим новой развлекательной программы. Также появились свежие романтические драмы с участием известных звёзд! Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 5 декабря.