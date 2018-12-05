



Корейская традиционная скрипка хэгым не всегда была известна корейцам, потому что раньше ее считали инструментом бедняков и относились презрительно, пока не появился мастер игры на хэгыме Ю У Чхун, на выступление которого выстраивались в очередь столичные интеллигенты. Со временем инструмент широко распространился, и сейчас его можно увидеть в оркестрах и духовых, и струнных инструментов. Подробности вы услышите в нашем выпуске.





Выпуск 391. Корейская скрипка хэгым

* Мелодия "Саннёнсан" (первая и вторая части) - Ян Гён Сук (скрипка хэгым)

* Часть "Чунчжунмори" из мелодии "Санчжо" для хэгыма в версии Чи Ён Хи - Ли Дон Хун (скрипка хэгым), Ким Чхон Ман (барабан пук)

* Мелодия "Пустота" (композитор Ян Чжун Хо) - Чон Су Нён (скипка хэгым)