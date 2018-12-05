В РК откроется первая коммерческая больница

5 декабря администрация провинции Чечжудо дала разрешение на открытие первой в стране коммерческой больницы Greenland International Hospital. Китайские инвесторы из Greenland Group инвестировали в данный проект почти 70 млн долларов. Нужно отметить, что на законодательном уровне существует запрет на открытие больниц корпорациями и частными инвесторами. Для этого необходимо получить разрешение центрального и местного правительств. Кроме того, строительство таких больниц разрешается только на острове Чечжудо и в свободных экономических зонах. В декабре 2015 года министерство здравоохранения и социального обеспечения выдало разрешение на открытие больницы. Однако администрация провинции Чечжудо дала согласие лишь спустя три года





Открытие коммерческой больницы оказалось непростым делом. Почти 60% местных жителей, опрошенных в октябре, высказались против этого. По их мнению, открытие такого типа больниц может нарушить систему здравоохранения, которая основана на принципах медицинского страхования. Несмотря на это, губернатор провинции Вон Хи Рён принял противоположное решение по ряду экономических причин, связанных с развитием сферы туризма и привлечением иностранных инвесторов. Необходимо отметить, что деятельность больницы ограничена. Медицинские услуги могут получить в ней только иностранные граждане. При этом лечение должно полностью осуществляться за счёт пациентов. По мнению сторонников коммерческой больницы, Greenland International Hospital придаст импульс развитию медицинской промышленности, активизации экономии и созданию рабочих мест. Министерство здравоохранения и социального обеспечения заявило об отсутствии дальнейших планов по открытию коммерческих больниц.



