РК и США пересматривают формат совместных военных учений

Сеул и Вашингтон рассматривают вопрос отмены крупномасштабных совместных учений, намеченных на весну следующего года. Это делается в целях создания позитивной атмосферы для американо-северокорейского диалога. США и РК проводят различные военные учения, самые крупные из которых - Ulchi Freedom Guardian, Key Resolve и Foal Eagle. Наиболее масштабные учения - Ulchi Freedom Guardian, объединившие в себе манёвры Ulchi и Freedom Guardian. При этом Ulchi - это универсальные военные учения, целью которых является повышения боевой готовности в условиях чрезвычайной ситуации. Freedom Guardian представляют собой командно-штабные учения, в ходе которых отрабатывается управление войсками с целью отражения вторжения противника.





Key Resolve и Foal Eagle имеют несколько другой характер. Key Resolve –это тоже командно-штабные учения, а Foal Eagle - полномасштабные полевые учения с участием воинских подразделений и техники. Два вида учений проводятся в целях отработки действий в боевых условиях. Ранее учения Ulchi Freedom Guardian планировалось провести в августе текущего года. Однако Вашингтон принял решение о временной приостановке учений на фоне дипломатических переговоров с Севером. Key Resolve и Foal Eagle проводятся каждую весну. Следующие учения запланированы на март 2019 года. Однако американское правительство намеревается сделать шаг навстречу Пхеньяну и перенести весенние учения. Вашингтон заявил о намерении не отправлять войска для участия в них с целью содействия диалогу между Вашингтоном и Пхеньяном и создания позитивной атмосферы для проведения второго американо-северокорейского саммита.