Документальный фильм KBS "Танцовщицы", завоевавший популярность у многих зрителей, теперь переобразился в сериал!





В находящемся в упадке судостроительном городе Кочжэ есть одни школьницы старших классов.





У каждой из них есть свои цели и свои проблемы, волей судьбы они знакомятся в кружке по спортивным и танцевальным интересам!

Следуя наставлениям учителя Ли Гю Хо (роль исполняет Ким Гап Су), девочки начинают не только влюбляться в танцы, но и узнавать друг друга поближе...





Занимаясь спортивными танцами, они находят себе что-то по душе и обретают счастье.

А также все вместе познают, что такое серьезные отношения.

Как в итоге они станут взрослыми?









Учитель Ли Гю Хо (роль исполняет Ким Гап Су)

Ким Си Ын (роль исполняет Пак Сэ Ван)

Квон Сын Чхан (роль исполняет Чан Дон Юн)

Пак Хе Чжин (роль исполняет Ли Чжу Ён)









"Хоть по оценкам я на девятом месте, я хочу хорошо танцевать спортивные танцы!"





Первая трансляция состоялась 3 декабря в 22:00 по местному времени. Трансляция сериала каждый понедельник и вторник в 22:00 вечера (всего 8 серий).



