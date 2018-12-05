© KBS

30 ноября Юг и Север начали совместную инспекцию железнодорожных путей на предмет модернизации железных дорог в Северной Корее и последующего соединения железных дорог через границу. Между тем, первую попытку соединить транспортную артерию, пересекающую весь Корейский полуостров, две Кореи предприняли в 2014 году. Это был проект Рачжин-Хасан с участием двух Корей и России. 40 тыс. тонн сибирского угля доставили из Хасана в Рачжин по железной дороге, затем груз был перевезён китайским судном в южнокорейский порт Пхохан. В 2015 году были осуществлены ещё две пилотные перевозки, и южнокорейские компании начали прорабатывать вопрос о заключении официального контракта. Однако этим планам не суждено было осуществиться. В январе 2016 года Север провёл четвёртые ядерные испытания, а в феврале запустил баллистическую ракету большой дальности. В ответ на провокации Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2270, предусматривающую санкции в отношении Пхеньяна. Однако улучшение отношений между двумя Кореями в этом году открывает хорошие перспективы для возобновления проекта.