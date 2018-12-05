BTS и Ли Бён Хон стали героями ААА

© 2018 Asia Artist Awards

Поп-группа BTS и актер Ли Бён Хан стали лучшей группой и лучшим актером уходящего года. 28 ноября на территории спортивного комплекса в городе Инчхоне состоялась церемония награждения "Награждение азиатских артистов" (ААА), на которую прибыли звезды первой величины. В 2018 году ребятам из группы BTS удалось дважды взобраться на первую строчку в популярнейшем чарте "Биллборд 200", а также провести оглушительные туры по странам Северной Америки, Европы и Азии. "Для нас большая честь получить награду на церемонии ААА. Мы посвящаем ее нашим фанатам, продюсеру Пан Си Хёку и всем сотрудникам компании Big Hit Entertainment", - заявил лидер группы по имени RM. В свою очередь актер Ли Бён Хон поблагодарил актров Ю Ён Сока и Ким Ён Чжи, с которыми он сыграл в сериале "Мистер Солнечный свет" (미스터 션샤인), а также супругу Ким Мин Чжон и своего сына.