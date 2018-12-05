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Исполнитель Хван Гван Хи вернулся из армии. Об этом радужно пестрят заголовки новостных статей, вызывая восторг у поклонников артиста. Известно, что актер отправился служить Родине 13 марта 2017 года, а срок его службы истекает 7 декабря 2018 года. По информации его продюсерской компании, 7 декабря в 9 утра по местному времени Хван Гван Хи выйдет из военной части и поздоровается с прибывшим на место фанатами. "Гван Хи сейчас получает много предложений с различных телеканалов. Так что вы все скоро увидите его в некоторых проектах. Просим любить и жаловать!", - сказали его официальные представители. После возвращения из армии Хван Гван Хи появится в развлекательной передаче "Всезнающая и назойливая точка зрения" (전지적 참견 시점).