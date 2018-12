Слезы Ким Чжун Су на концерте

© CJ Entertainment

2 декабря на стадионе Чамсиль в столичном районе Сонпха-гу состоялся финальный концерт 2018 WAY BACK XIA CONCERT известного исполнителя Ким Чжун Су, завершившего службу в армии в ноябре этого года. Концерт на котором собрались несколько тысяч человек, завершился морем слез. Перед тысячами поклонников Ким Чжун Су поведал о трудностях, которые ему пришлось пережить за последние несколько лет, после чего со слезами на глазах артист выразил искреннюю благодарность всем собравшимся. На концерте Ким Чжун Су исполнил свои композиции ОеО, Tarantellegra, "Фантазия" (판타지), "Нет причины" (No Reason), "Без контроля" (Out of Control), "Освободи меня" (Set Me Free), "Красивая" (예뻐), "Заяц и черепаха" (토끼와 거북이) и другие. Успешно завершив трехдневное выступление с 30 ноября по 2 декабря, Ким Чжун Су вернулся на театральные подмостки. 12 декабря он появится в мюзикле "Элизабет".