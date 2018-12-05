Национальное собрание РК проголосует за бюджет

7 декабря в Национальном собрании проходит пленарное заседание по утверждению бюджета на 2019 финансовый год. Оно характеризуется противостоянием правящей Демократической партии Тобуро и крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея с мелкими оппозиционными партиями. Основная причина кроется в требовании политического меньшинства внести изменения в систему парламентских выборов. Суть требований оппозиции заключается в принятии представительной системы распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. Однако предлагаемая реформа выборов в парламент является невыгодной для Демократической партии Тобуро и партии Свободная Корея. В сложившейся ситуации две крупнейшие партии страны договорились между собой в вопросах принятия бюджета.





Несмотря на превышение срока принятия бюджета, правящей партии Тобуро удалось договориться с партией Свободная Корея и сохранить рамки основных проектов, таких как фонд межкорейского сотрудничества. Партии договорились сократить бюджетные расходы на 4 млрд 700 млн долларов. Это было сделано за счёт сокращения масштабов проектов, связанных с увеличением кадрового состава государственных чиновников, выплатой детских пособий и созданием новых “необдуманных” рабочих мест. Стоит отметить, что в настоящее время в стране действуют система одномандатных округов и пропорционального представительства от политической партии. В соответствии с системой одномандатных округов, один кандидат, победивший в своём избирательном округе, избирается в парламент. По мнению политиков, это может привести к неполному соответствию мнения народа и парламента страны.