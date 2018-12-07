В РК откроется первая коммерческая больница

ⓒYONHAP News

5 декабря администрация провинции Чечжудо дала разрешение на открытие первой в стране коммерческой больницы Greenland International Hospital. Больница, в которой будут работать только четыре отделения - пластической хирургии, дерматологии, терапии и семейной медицины - будет принимать исключительно иностранных пациентов, при этом лечение должно проходить только за их счёт. Китайские инвесторы из Greenland Group инвестировали в данный проект почти 70 млн долларов.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея выдало разрешение на открытие больницы ещё в декабре 2015 года, однако согласие со стороны администрации провинции Чечжудо удалось получить лишь спустя три года. Строительство новой больницы уже завершено. В ней 47 палата. Численность персонала составляет 134 человека, среди которых международные координаторы, 9 врачей и 28 медсестёр. Больница начнёт принимать пациентов уже в начале следующего года.

Большинство местных жителей выступили против открытия коммерческой больницы. Первоначально губернатор провинции Вон Хи Рён обещал учесть мнение местных жителей, однако изменил свою позицию, выдав больнице разрешение на определённых условиях. По его словам, решение было сложным и принималось с учётом будущего провинции, так как открытие больницы станет стимулом для развития экономики и поможет повысить туристическую привлекательность региона. Губернатор попросил понимания со стороны местных жителей и подчеркнул, что коммерческая больница не окажет никакого влияния на государственную систему здравоохранения.

Противники открытия коммерческих больниц считают, что такие медицинские учреждения могут разрушить государственную систему и вызвать рост медицинских расходов. Дело в том, что по действующему закону корпорации и частные инвесторы могут открывать больницы лишь с разрешения местных администраций и только на острове Чечжудо и в свободных экономических зонах. Сторонники коммерческих больниц, наоборот, говорят о положительном эффекте для экономики региона. Как бы то ни было, пока министерство здравоохранения и социального обеспечения не собирается больше выдавать разрешения на открытие коммерческих больниц.