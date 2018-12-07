Успешный запуск спутника «Чхоллиан-2А»

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5 декабря европейская ракета-носитель тяжёлого класса Ariane-5 вывела на орбиту Земли южнокорейский метеорологический спутник «Чхоллиан-2А» (GEO-KOMPSAT-2A). Ракета стартовала с космодрома космического центра во Французской Гвиане. Через 25 минут после запуска спутник достиг переходной орбиты, а через 34 минуты наземная спутниковая станция в Австралии получила первый сигнал о том, что системы спутника работают нормально.

Спутник «Чхоллиан-2А», масса которого составляет 3,5 тонны, является вторым южнокорейским геостационарным космическим аппаратом. Он заменит спутник «Чхоллиан-1» и будет на протяжении десяти лет передавать информацию о метеорологической ситуации вокруг Корейского полуострова. Это первый аппарат, созданный исключительно на основе южнокорейских технологий повышенной сложности. До сих пор такими технологиями обладали лишь семь стран – США, Евросоюз, Япония, Индия, Китай, Россия и Израиль.

Пока об окончательном успехе разработок говорить рано. Через две недели после запуска спутник выйдет на геостационарную орбиту на высоте 36 тыс. км, где в течение шести месяцев будут тестироваться различные функции. Предполагается, что передача метеорологических данных со спутника начнётся не раньше июля следующего года. Новый спутник позволит южнокорейским метеорологам делать более точные и оперативные прогнозы, в том числе о сильных дождях, тайфунах и других климатических изменениях. Кроме того, данные со спутника позволят точнее измерять содержание микропыли в воздухе.

Теперь осталось завершить разработки отечественной ракеты-носителя тяжёлого класса. Если они завершатся успешно, то Республика Корея не будет нуждаться в помощи других государств при выводе спутников на орбиту Земли.