Зарубежная поездка президента РК

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4 декабря президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вернулся из восьмидневной зарубежной поездки, в ходе которой посетил Чехию, Аргентину и Новую Зеландию. В Праге он встретился с президентом Чехии Андреем Бабишем. Главы государств обсудили возможность участия южнокорейских компаний в проекте строительства АЭС в Чехии.

В Буэнос-Айресе Мун Чжэ Ин принял участие в саммите "Большой двадцатки", в рамках которого 30 ноября состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом. Главы двух государств в очередной раз подтвердили готовность сохранять режим санкционного давления на Пхеньян до его полного ядерного разоружения. При этом стороны согласились с тем, что визит Ким Чон Ына в Сеул мог бы сыграть важную роль в активизации межкорейских отношений. Дональд Трамп также передал Мун Чжэ Ину сообщение для Ким Чон Ына на случай, если тот посетит Сеул. Глава Белого дома пообещал, что в случае ядерного разоружения требования северокорейского коллеги будут исполнены. Речь идёт об отмене санкций, сохранении действующего режима и оказании экономической помощи. Таким образом, посредническая роль Мун Чжэ Ина возросла ещё больше. Как ожидают, теперь Сеул будет прилагать ещё более активные усилия для организации визита Ким Чон Ына в Сеул.

В Буэнос-Айресе южнокорейский лидер встретился с главами Аргентины, Нидерландов и ЮАР. Мун Чжэ Ин познакомил их с планом создания государства всеобъемлющего процветания, затронул проблему изменения климата, а также международные вопросы.

В Окленде Мун Чжэ Ин встретился с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития отношений между двумя странами на основе ценностей всеобъемлющего роста и интересов человека. Они также решили развивать сотрудничество на основе совмещения новой южной политики Сеула и новой Тихоокеанской политики Новой Зеландии, чтобы внести вклад в обеспечение мира и процветания в регионе.