Творчество подгруппы 'NU'EST W' бойз-группы 'NU'EST'





В рубрике «Звёзды K-POP» прозвучали песни, исполненные коллективом 'NU'EST W'.

'NU'EST W' является подгруппой основной бойз-группы 'NU'EST'. Была создана в 2017 году, в связи с временным уходом из группы участника Мин Хёка. Позвольте напомнить, что исполнитель принял участие в южнокорейской музыкальной шоу-программе 'Produce 101', в последние годы он выступает в составе проект-группы 'Wanna One'.

А в подгруппе 'NU'EST W' поют четыре участника - JR, Арон, Пэк Хо и Рэн. Подгруппа, как и основная группа, ведёт творческую деятельность под крылом агентства 'Pledis Еntertainment'. В названии 'NU'EST W' к основному названию группы 'NU'EST' добавлена буква 'W' - аббревиатура английского слова 'Waiting', в нём заложено два смысла. Первый – это непрерывное ожидание возвращения Мин Хёка в группу 'NU'EST' другими участниками группы. А второй – это терпеливое ожидание заветного дня, когда группа наконец сможет выступить перед поклонниками на сцене в полном составе.

Первый цифровой сингл 'NU'EST W' появился в июле 2017 года. В него вошла другая-версия оригинальной песни «Если бы я мог» основной группы 'NU'EST', записанной в оригинале двумя участниками – JR и Мин Хёком. Нашу рубрику открыла композиция «Если бы я мог» в исполнении 'NU'EST W'. Нужно отметить, что версия песни «Если бы я мог», записанная 'NU'EST W', имела большой успех. С тех пор группа 'NU'EST W' стала довольно регулярно записывать и выпускать новые цифровые диски. А далее мы предложили послушать вам песню из альбома «Кто? Ты» бойз-коллектива 'NU'EST W'. Это была песня 'Dejavu'.





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В ноябре текущего года бойз-группа 'NU'EST W' выпустила свежий цифровой альбом 'WAKE,N'. Как сообщили сами исполнители и представители агентства, альбом станет последним, записанным подгруппой 'NU'EST W'. В 2019 году в коллектив возвращается Мин Хёк, следовательно, с нового года группа вновь сможет выступать в полном составе коллектива. Мы же предложили ненадолго прерваться и послушать главную песню 'HELP ME' или «Помоги мне» в исполнении бойз-группы 'NU'EST W'.

Итак, мы будем ждать с нетерпением ждать новых работ исполнителей, записанных уже в полном составе коллектива 'NU'EST'. Мы! А в завершение очередной рубрики прозвучала спокойная композиция ‘L.I.E’ или «Ложь» в исполнении 'NU'EST W'.