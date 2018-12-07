ВНД на душу населения в РК приближается к 30 тыс. долларов 

В этом году валовой национальный доход на душу населения РК преодолеет отметку в 30 тыс. долларов. Однако необходимо решить такие вопросы как низкие темпы экономического роста, растущий разрыв между богатыми и бедными, а также экспортный и внутренний дисбаланс. Вплоть до 1960 года ВНД на душу населения в разорённой войной стране не достигал и 100 долларов, и людям в буквальном смысле было нечего есть. Бурный экономический рост начался с введения плановой экономики, в результате чего уже в 1977 году ВНД на душу населения превысил тысячу долларов, положив начало «чуду на реке Ханган». В 1995 году данный показатель превысил 10 тысяч долларов, а в 2006 году - 20 тысяч долларов.





Столь благоприятные результаты стали возможны благодаря неустанному труду корейцев. Не обладая богатыми запасами природных ресурсов, страна бросила все силы на усиленное развитие производства и смогла пробиться на экспортный рынок. Нельзя недооценивать и помощь мирового сообщества, которая также способствовала быстрому подъёму страны из руин войны. Сегодня РК сама предоставляет гуманитарную помощь нуждающимся странам. Однако достижение высокого уровня ВНД имеет не только положительные стороны, и эксперты с опасением указывают на ряд экономических проблем, главная из которых – тенденция к замедлению экономического роста. Вызывает обеспокоенность и снижение конкурентоспособности страны на мировой арене. На этом фоне экспортная зависимость растёт, но она больше не способна стимулировать внутреннюю экономику. Основную обеспокоенность вызывает растущая день ото дня поляризация общества по уровню доходов, при которой 20% самых богатых захватили 60% национального богатства, а чистое имущество самых бедных 10% составляет -0,2%, то есть меньше размера их долгов.



