Юг и Север завершили совместное обследование устья реки Ханган

Эксперты Юга и Севера завершили первое совместное обследование устья реки Ханган. Вскоре на этом участке смогут свободно курсировать гражданские суда, и между двумя Кореями возникнет ещё одна «зона мира». Обследование заключалось в определении водного пути с глубиной, оптимальной для судоходства. Для этого проводилось акустическое измерение расстояний от днища судна до дна реки, при этом учитывались изменения глубины в связи с приливами и отливами. В работе участвовали шесть специально оборудованных южнокорейских судов и по десять экспертов с каждой стороны. На труднодосягаемых участках применялось беспилотное судно с дистанционным управлением. Был обнаружен 21 подводный камень, причём удалось определить их точное расположение и размеры. Корейский институт гидрографии и океанографии приступил к обработке полученных данных для составления судоходной карты. К 25 января планируется подготовить первичную карту для временного использования. В дальнейшем она будет доступна для гражданского судоходства.





Исследование проводилось в рамках реализации межкорейского соглашения в военной области от 19 сентября. В соответствии с ним, стороны договорились до конца года совместно провести обследование участка водного пути в районе устьев рек Ханган и Имчжинган в целях их дальнейшего совместного использования. В соглашении о перемирии в Корее этот участок был обозначен как зона совместного использования, что обеспечивало свободное перемещение гражданских судов. Однако на деле эта зона являлась участком «повышенной чувствительности» и жёстко контролировалась с обеих сторон. Во избежание случайных столкновений прохождение судов в ночное время было запрещено, и стороны должны были уведомлять друг друга о каждом судне с указанием количества человек на борту. Теперь этот участок может стать зоной свободного судоходства. Кроме того, станет возможным сотрудничество в области добычи инертных материалов с речного дна. Это поможет предотвратить наводнения за счёт понижения уровня воды в реке.