Радио Романс (12) 싫지 않아요.

Концерт, посвящённый открытию выставки «Золотого человека» из Казахстана в Корее
2018-12-07
#Говорим как герои сериалов l 2018-12-10
Фраза недели
싫지 않아요
[Сильчхи анаё]
Вы мне не безразличны
Грамматика
К прилагательному 싫다 «не любить, быть не по душе» присоединяется глагольная конструкция –지 않다, которая имеет отрицательное значение. Плюс, сюда добавляется окончание неофициально-вежливой стили речи –요. В этом выражении глагольная конструкция отрицает прилагательное, которое имеет отрицательное значение 싫다 «не любить».
- 제가 맡은 작은 프로젝트로 칭찬 받았어요. 기분이...싫지 않아요.
- Меня похвалили за маленький проект, за который я взялса. Настроение было не плохое.
- 그래도 점수가 더 떨어지지 않았어요. 그것도 싫지 않아요.
- Все равно оценка не стала хуже. Это тоже не плохо.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
그냥 그래 – Так себе
나쁘지 않아 – Не плохо
2018-12-07
2018-12-06
2018-12-06