Радио Романс (12) 싫지 않아요.

Фраза недели

싫지 않아요

[Сильчхи анаё]

Вы мне не безразличны





Грамматика

К прилагательному 싫다 «не любить, быть не по душе» присоединяется глагольная конструкция –지 않다, которая имеет отрицательное значение. Плюс, сюда добавляется окончание неофициально-вежливой стили речи –요. В этом выражении глагольная конструкция отрицает прилагательное, которое имеет отрицательное значение 싫다 «не любить».





- 제가 맡은 작은 프로젝트로 칭찬 받았어요. 기분이...싫지 않아요.

- Меня похвалили за маленький проект, за который я взялса. Настроение было не плохое.





- 그래도 점수가 더 떨어지지 않았어요. 그것도 싫지 않아요.

- Все равно оценка не стала хуже. Это тоже не плохо.





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





그냥 그래 – Так себе

나쁘지 않아 – Не плохо



