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Радио Романс (12) 싫지 않아요.

#Говорим как герои сериалов l 2018-12-10

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

싫지 않아요 

[Сильчхи анаё] 

Вы мне не безразличны


Грамматика 

К прилагательному 싫다 «не любить, быть не по душе» присоединяется глагольная конструкция –지 않다, которая имеет отрицательное значение. Плюс, сюда добавляется окончание неофициально-вежливой стили речи –요. В этом выражении глагольная конструкция отрицает прилагательное, которое имеет отрицательное значение 싫다 «не любить». 


- 제가 맡은 작은 프로젝트로 칭찬 받았어요. 기분이...싫지 않아요.

- Меня похвалили за маленький проект, за который я взялса. Настроение было не плохое. 


- 그래도 점수가 더 떨어지지 않았어요. 그것도 싫지 않아요.

- Все равно оценка не стала хуже. Это тоже не плохо. 


Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


그냥 그래 – Так себе

나쁘지 않아 – Не плохо


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