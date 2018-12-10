Компания Biztalk - лидер рынка коммуникационных услуг для бизнеса

© BIZTALK

А теперь настало время знакомства с представителями южнокорейских компаний, делающих вклад в укрепление позиций Республики Корея на мировом рынке. Сегодня мы познакомим вас с компанией Biztalk (비즈톡), которая является одним из лидеров на рынке коммуникационных услуг для бизнеса. С подробностями – президент компании г-н Хан Гон Ён.





Если вы посмотрите на нашу визитку, то увидите, что информация изложена на ней не в ширину, как обычно, а в длину. Также сбоку срезан угол. В этой форме заложена наша идеология. Визитка стоит узкой стороной вверх, указывая на готовность работать, не покладая рук. Срезанный угол указывает, что нам ещё много чего предстоит сделать. До тех пор пока не будет достигнута поставленная цель по уровню продаж, мы продолжим надрезать угол визитки. Этот год был для нас очень важным. Впервые за три года с момента начала работы объём продаж составил 10 млрд вон или 8 млн 900 тыс. долларов. Также в сентябре компания была избрана в качестве официального партнёра Naver по проекту ChatBot.





За три года работы компания Biztalk сумела достичь объёма продаж в 10 млрд вон. Но этого пока недостаточно для того, чтобы перестать состригать угол визитки. Глава компании Чон Ый Ён и исполнительный директор Хан Гон Ён основали компанию в 2015 году. Тогда они работали исключительно вдвоём. В офисе стояли лишь два компьютера. Но они были готовы к трудностям и успеху, начав работу на рынке коммуникационных услуг для деловых кругов.





Прежние СМС-сообщения, служившие одним из каналов связи между компанией и клиентами, имели свои недостатки. Одним из них является то, что по номеру отправителя было сложно понять, кто автор сообщения. Поэтому возникали проблемы со спамом или различными махинациями. На самой известной в стране платформе Kakao Talk работает услуга оповещения Allim Talk. При отправке оповещения через эту услугу связующую роль между отправителем и получателем играет сервис Kakao Plus Friend. Для того, чтобы зарегистрироваться в этом сервисе, отправитель должен пройти процедуру идентификации через подтверждение своего статуса представителя от какой-либо организации или главы таковой. Это обеспечивает безопасность для получателя. Также выяснилась интересная особенность Allim Talk. В случае отправки URL-ссылки через Allim Talk вероятность того, что она будет нажата, в 50 раз выше, чем в случае отправки через SMS. В самом начале работы мы понимали, что этот и другие плюсы должны быть востребованными на рынке.





Компания Biztalk занимается услугами бизнес-сообщений. Это канал связи компании с клиентами. Он имеет два типа. Это привычные SMS и сообщения через мобильные мессенджеры. Biztalk избрала второй. В частности, компания создала сервис Allim Talk, который направляет через мессенджер уведомления о банковских расчётах, доставке заказанного товара, подтверждении брони в отеле и других событиях, сопутствующих жизни современного человека. Также был создан сервис Friend Talk, который при добавлении аккаунта какой-либо компании в список друзей обеспечивает рассылку рекламных сообщений. Есть и Consultation Talk, которая является каналом постоянной консультации с различными компаниями. Эти системы отличаются простотой, дешевизной, стабильностью и читабельностью контента. Но до их «принятия» бизнес- кругами ушло время.





© BIZTALK

На момент начала работы среди компаний просто не было понятия бизнес сообщений. Поэтому нам приходилось каждый раз проводить лекции на эту тему. Бывало, что 20 компаний подряд не хотели с нами встречаться или даже знакомиться с нашими предложениями. В тот момент на нас обратила внимание торговая компания Lotte. Это нам очень помогло. После этого, как только появилась статья о том, что Lotte использует наш сервис уведомлений Allim Talk, к нам начали поступать запросы о сотрудничестве.





Biztalk является первой южнокорейской компанией, сумевшей успешно коммерциализировать бизнес-сообщения. С самого начала компания старается работать в тесном сотрудничестве даже с небольшими компаниями.





Мы сохраняем первое место на рынке бизнес-сообщений, первыми начав работу в этом сегменте. Секрет успеха состоит в усилиях и опыте наших сотрудников. Сегодня в нашей клиентской базе 500 компаний. Среди них крупнейшие торговые и финансовые компании. Но мы продолжаем развиваться. Так, мы разрабатываем комплексную систему, которая позволяет не только получить уведомление, но и сразу задать вопрос по содержанию представителям компании-отправителя. Конечно, мы работаем и над выходом на мировой рынок. Развиваются каналы сотрудничества с различными популярными в мире мессенджерами.





Biztalk создаёт предложение, которое обеспечивает свободное общение между компаниями и клиентами. Достигнув определённого успеха, Biztalk активно готовится к выходу на мировой рынок.