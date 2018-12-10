Перемирие в торговой войне США и Китая

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США и КНР в последнее время вели бескомпромиссное противостояние на мировом торговом поле. Но недавно они всё же решили взять «тайм аут», чтобы попробовать договориться. Такая договорённость была достигнута 1 декабря в ходе двустороннего саммита, состоявшегося в Буэнос-Айресе. Однако результаты переговоров в случае их неудачи могут привести к ещё большей эскалации двустороннего спора. В сути данной ситуации нам поможет разобраться доктор Сим Сун Хён из Института экономических исследований группы LG.





1 декабря в Буэнос-Айресе Дональд Трамп и Си Цзиньпинь договорились в течение 90 дней не вводить новых взаимных пошлин. Ранее Дональд Трамп заявлял о планах с 1 января поднять пошлины с 10% до 25% на китайские товары общей стоимостью в 200 млрд долларов. Китай намеревался ввести аналогичные меры относительно импорта из США на сумму в 110 млрд долларов. Стоит указать, что стороны договорились о трёхмесячном перемирии при условии увеличения Китаем ввоза американской продукции, в том числе автомобилей и сельскохозяйственных товаров.





В июле и августе этого года администрация Дональда Трампа ввела 25-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью 50 млрд долларов. В сентябре последовало 10-процентное увеличение пошлин на импорт из Китая на суму в 200 млрд долларов. Китай пошёл на ответные соразмерные действия. В итоге противостояние сторон начало набирать обороты. Между тем, подобная ситуация привела к тому, что в третьем квартале этого года рост экономики Китая сократился на 0,3% в годовом исчислении, составив 6,5%. В США также выросла вероятность замедления роста. В этой ситуации стороны решили взять перемирие, которое является положительным моментом для Сеула.





Торговый спор между США и Китаем считается одним из главных внешних факторов риска для южнокорейской экономики. Поэтому сейчас Республика Корея получила время для снижения рисков путём поиска новых рынков, а также изменения структуры производства. Некоторые эксперты, между тем, указывают, что сейчас трудно делать какие-либо положительные прогнозы. Тем не менее, южнокорейские компании должны воспользоваться моментом, внимательно следя за ситуацией и готовясь к возможным переменам.





Республика Корея, экономика которой является экспортно-ориентированной, получила временное смягчение факторов риска. Особенно это касается производителей полупроводников, 40% экспорта которых приходится на Китай, а также производителей другой электроники и автомобилей. Все они в последнее время испытывали трудности в связи с ухудшением экономического положения в Китае. После известий о временном перемирии Китая и США главный индекс Корейской биржи KOSPI вырос на 1,67%. Но делать положительные прогнозы пока рано.





Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер играет самую важную роль в торговой политике Вашингтона по Китаю. Он определяет стратегию давления на Китай в урегулировании претензий к этой стране. Именно он поднял проблему передачи технологий китайским компаниям и прав на интеллектуальную собственность. Зная это, Китай противопоставил ему вице-премьера Госсовета КНР по вопросам экономики Лю Хэ. Он являлся одним из ведущих экономических советников председателя КНР Си Цзиньпина. Между тем, стороны крепко держатся за свои позиции, не проявляя желания идти на уступки. Поэтому ожидается, что переговоры будут непростыми.





На переговорах США и Китай затронут вопросы передачи технологий и защиты прав на интеллектуальную собственность, а также меры пошлинного сдерживания и нетарифных барьеров. На переговорах интересы США будет представлять Роберт Лайтхайзер, что указывает на нежелание Вашингтона идти на уступки. Китай будет представлять вице-премьер Госсовета по вопросам экономики Лю Хэ, который намерен всеми силами отстаивать интересы своей страны. Таким образом, в течение 90 дней ожидаются непростые переговоры, прогнозы о результатах которых делать сложно.





«Перемирие» сторон заканчивается 1 марта следующего года. Но ещё до этого возможно усугубление двустороннего спора. Многие эксперты считают, что Китай будет твёрдо стоять на своём, проявляя пассивную позицию по возможным требованиям США относительно работы иностранных компаний в Китае. Это же касается и плана Пекина создать к 2025 году сильнейшую промышленную державу. Кроме того, 90-дневный срок очень короткий для обсуждения серьёзных вопросов, которые могут повлиять на структуру экономики Китая. Кроме того, из-за споров внутри США также возможен срыв переговоров.





В центре спора двух стран не просто необходимость решения торгового дефицита США в торговле с Китаем, а технологическая гегемония. США хотят сдержать стратегию Пекина по созданию промышленной державы путём получения ключевых технологий и создания базы производства важных комплектующих. Для Китая это очень важный вопрос, касающийся его будущего. Поэтому напряжённость не спадёт, если стороны не сумеют прийти к консенсусу. Между тем, Сеулу следует активно готовиться к различным вариантам развития ситуации. На рынки США и Китая приходится около 40% южнокорейского экспорта. Учитывая это, правительство и частные деловые круги должны совместными усилиями разрабатывать меры минимизации рисков, связанных с противостоянием двух стран.