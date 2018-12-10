К работе приступает вторая экономическая команда администрации Мун Чжэ Ина

10 декабря президент РК Мун Чжэ Ин вручил новому вице-премьеру по вопросам экономики, министру планирования и финансов Хон Нам Ги удостоверение о назначении на должность. Таким образом, фактически, к работе приступила вторая экономическая команда Мун Чжэ Ина. Отставки прежнего вице-премьера Ким Дон Ёна и начальника управления по вопросам политики администрации президента Чан Ха Сона связаны с разногласиями в реализации экономической политики. Они неоднократно делали не совпадающие с позицией правительства заявления по вопросу повышения МРОТ и другим актуальным вопросам. Между тем, назначение новых вице-премьера Хон Нам Ги и начальника управления по вопросам политики Ким Су Хёна не обошлось без трудностей. Указывалось, что их деятельность мало чем будет отличаться от действий предшественников. Оппозиция жёстко выступала против их назначения, заявляя, что ухудшение экономических показателей является следствием провала политики нынешней администрации. В итоге, на фоне протестов оппозиции, на слушаниях кандидатура Хон Нам Ги была одобрена правящими силами в одностороннем порядке.





Перед второй экономической командой стоит много проблем. В первую очередь нужно решить проблему экономического спада. Для преодоления множества факторов нестабильности необходимо подготовить тщательную стратегию по возрождению промышленности. Нельзя забывать и о критической ситуации на рынке труда. В августе численность занятого населения увеличилась лишь на три тысячи человек. Позже последовало улучшение показателя, но он всё ещё ниже ста тысяч, что является отрицательным показателем. Для решения этой проблемы нужно устранить побочный эффект таких шагов правительства как резкое повышение МРОТ и введение 52-часовой рабочей недели. Также имеются внешние факторы риска, связанные с торговым противостоянием США и КНР, ситуацией на рынках развивающихся стран, нестабильностью китайской экономики и другие. Все эти факторы могут нанести сильный удар по южнокорейской экономике.



